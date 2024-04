Inter-Cagliari 2-2 | pagelle | Acerbi in confusione 5 | Calhanoglu 7

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024) L’spreca una grande chance in ottica Scudetto: pareggio con il risultato di 2-2 contro il. Diversi 7 in campo, tra cui Hakan. Malissimo Francesco, insufficienza. Ledella gara. YANN SOMMER 6 – Non è una serata delle solite, perché deve parare già due volte nel primo tempo su Luvumbo e Shomurodov. I rischi infatti diventano concreti, subisce due gol da Shomurodov e Viola.– DIFESA YANN BISSECK 6 – Coraggio, tanto coraggio e crescita a vista d’occhio. Accompagna l’azione sempre ed è affidabilissimo in difesa. FRANCESCO5 – Lascia tirare in solitaria Shomurodov nel primo tempo, rischiando di far subire il gol. Poi si fa fregare da Lapadula sulla seconda rete. ...