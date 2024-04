Inter-Cagliari 2-2 | il Milan pareggio | primo match-point scudetto Sospesa Udinese-Roma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) L’ha pareggiato per 2-1 contro ilnelvalido per la 32ma giornata della Serie A. I neroazzurri sono passati in vantaggio al 12? con Thuram su invito di Sanchez, Shomorudov ha impattato al 65?, Calhanoglu ha riportato avanti i padroni di casa trasformando il rigore al 74?, ma Viola su assist di Lapadula ha messo a segno il gol del definitivo. L’resta al comando con 14 punti di vantaggio sule potrà conquistare logià lunedì 22 aprile battendo i rossoneri nel derby. Gli uomini di coach Stefano Pioli hanno pareggiato per 3-3 contro il Sassuolo: emiliani avanti per 2-0 dopo dieci minuti con i gol di Pinamonti e Lauriente, Leao ha accorciato le distanze al 20?, ma Lauriente ha marcato il 3-1 al 53? prima delle reti di Jovic ...