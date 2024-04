Inter-Cagliari 1-0 al 45? | riecco Thuram con grazie al ‘Campeon’!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024) Termina sul punteggio di 1-0, sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti VANTAGGIO – Si apre al meglioper i padroni di casa, che partono all’attacco degli ospiti e sbloccano il risultato al dodicesimo minuto di gioco. Lungo linea di Matteo Darmian per Alexis Sanchez che pesca perfettamente l’inserimento di Marcusnell’area avversaria: il francese deve solo appoggiare in rete e torna finalmente al gol, raggiungendo quota 11 in campionato. I rossoblu non restano però a guardare e provano a più riprese a trovare il colpo del pareggio, in particolare con Zito Luvumbo che prova a mettere in difficoltà i difensori nerazzurri con la sua velocità, senza però ...