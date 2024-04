Inter | Bisseck avvisa il Milan | “Vicini all’obiettivo | serve concentrazione”

Bisseck , domenica sera troverà spazio in Inter-Cagliari vista la squalifica di Pavard. Dopo due partite senza scendere in campo è l’occasione giusta per ritrovare fiducia e minuti CAMBIO – L’Inter ... (inter-news)

Milano, 10 aprile 2024 – Le ammonizioni nel finale di gara di Udinese- Inter per Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, il primo per proteste e il secondo a seguito di un energico Inter vento in ... (sport.quotidiano)

PAGELLE E TABELLINO Inter-CAGLIARI 2-2: Sanchez frizzante, disastro Acerbi - Voti, pagelle e tabellino di Inter-Cagliari, match del Meazza valido per la 32° giornata del campionato di Serie A ...calciomercato

Inter-Cagliari, dentro Hatzidiakos e Jankto: le formazioni ufficiali - Sono 52 i punti che separano Inter e Cagliari in classifica, un dato che di per sé basta a spiegare il coefficiente di difficoltà della gara che i rossoblù affronteranno. I sardi, però, devono rispond ...unionesarda

Serie A: in campo Inter-Cagliari 0-0 DIRETTA - Ranieri schiera la difesa a tre e in attacco opta per Jankto e Luvumbo a supporto di Shomurodov. Di Pardo e Augello sulle fasce. Squalificato Lautaro, Inzaghi opta per il tandem Sanchez-Thuram con ...ansa