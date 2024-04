Inter a una vittoria dal primo match-point

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) I festeggiamenti di Udine sapevano già di scudetto. I protagonisti in campo e in panchina si sono scatenati sotto il settore ospiti, dopo il triplice fischio, per rendere omaggio a chi li aveva sostenuti durante la gara, con un trasporto e un entusiasmo dato dalla vicinanza del traguardo. Mancano otto punti, all’, ma possono essere sei se arriveranno nelle prossime due partite. La prima oggi contro il Cagliari a San Siro, la seconda il 22 aprile contro il Milan. Derby e scudetto nella stessa sera, un’accoppiata sulla cui importanza qualcuno minimizza ad Appiano (tra questi non Calhanoglu) e che darebbe ovviamente un tocco di storicità in più a un campionato già così stradominato. La capolista, priva di Pavard e Lautaro squalificati e con Bisseck e Sanchez in rampa di lancio, chiede strada a una vecchia conoscenza, Claudio Ranieri. Nel suo girovagare si è ...