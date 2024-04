«Insegnante di inglese e sex worker» | chi era il killer di Sydney

Sanremo , come già accaduto altre volte, può dare utili spunti didattici da mettere in pratica nelle aule. E l'edizione del 2024 non fa eccezione. L'articolo Sanremo 2024 , studenti traducono canzoni ... (orizzontescuola)

L’AI non basta: prof inventa metodo per smascherare chi copia - Compiti copiati con ChatGPT Non con Daina Petronis: la prof di Toronto ha ideato un "cavallo di Troia" per sconfiggere gli imbroglioni ...105