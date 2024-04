Infarto per N’Dicka | sospesa Udinese-Roma | accertamenti su condizioni

Paura durante Udinese-Roma . malore in campo per Ndicka al 69?. Il difensore della Roma ha accusato, secondo quanto riportato da Dazn , un dolore al petto ed è uscito dal campo in barella cosciente, ... (ilnapolista)

La sua Tesla Model Y ha letteralmente salva to la vita a MaxPaul Franklin, un produttore televisivo della Carolina del Nord. L’auto ha guidato autonomamente per 20 chilometri, fino al pronto soccorso ... (ilfattoquotidiano)

Ad Altomonte il terzo volo per il device trasportato dal dispositivo in anticipo rispetto all'ambulanza Un arresto cardiaco improvviso, una persona in codice rosso e la partenza dei soccorsi via ... (sbircialanotizia)