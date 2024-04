Industria e territori | in mostra sei famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) In occasione del bicentenario della nascita di Eugenio Cantoni (11 aprile 1824-15 marzo 1888) e nell’ambito delle iniziative per i cinquant’anni dal conferimento del titolo di città al Comune di Castellanza (1974-2024), dal 21 aprile al 19 maggio Villa Pomini ospiterà “Fabbriche e memoria. Dall’Olona all’Adda. L’tessile modifica il paesaggio“,di storia e archeologiale a cura di Renata Castelli, Antonella Checchi, Graziella Clementi e Luisa Pagani. L’esposizione ricostruisce le vicende e i contributi alla storia economica e sociale di sei grandi dinastie dili del cotone: i Ponti, i Cantoni, i De Angeli Frua, i Crespi, i Dell’Acqua e i Bernocchi. L’Inaugurazione è prevista il 21 aprile alle 16, in via Don Testori 14. Orari: sabato 10-12 e 15-18.30, domenica 15-18.30. S.V.