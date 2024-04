Incidente stradale tra auto una contromano | tre feriti | i vigili del fuoco liberano una persona incastrata nell' abitacolo

(Di domenica 14 aprile 2024)a notte sulla strada statale 379 nel Brindisino, altezza Pantanagianni in direzione Bari: l'ha visto coinvolte due, una Fiat e una Lancia mentre una terza...

Nella giornata di oggi, sabato 13 aprile, si è verificato un Incidente stradale lungo l' autostrada A4 in direzione Milano : due ragazzi (una sedicenne e un 22enne ) sono caduti con la moto .Continua a ... (fanpage)

Una Scena a dir poco raccapricciante , selfie davanti ad una donna morta in incidente stradale : furia da parte del web Il limite è stato abbondantemente superato. Oramai non si ha rispetto davvero ... (cityrumors)

Nell’impatto tra moto avvenuto al chilometro 15 della s.p. 105 Alghero-Bosa , hanno perso la vita due uomini alla guida di una Suzuki, che viaggiava in direzione Alghero, e una Bmw diretta verso ... (laprimapagina)

Tragedia a Pessione: Dario Carlotto perde il controllo dello scooter e muore - In una domenica come tante, la tranquillità di Pessione è stata interrotta da un evento tragico: Dario Carlotto, 57 anni, ha perso la vita in un Incidente stradale sulla strada Fortemaggiore, nel ...41esimoparallelo

Incidente ad Alghero, scontro tra due moto sulla litoranea: due morti e una bambina ferita - Nell'Incidente è rimasta ferita anche una bambina che è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto gli operatori del 118 e la polizia stradale di ...ilmattino

Schianto in moto, 22enne gravissimo - Era circa le 15.15 quando il giovane centauro stava percorrendo Via Valdastico a Thiene, in direzione Vicenza. A bordo della sua Ktm, il giovane stava probabilmente godendo della libertà che solo una ...polesine24