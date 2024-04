Incidente nel Maceratese | muore in moto Domenico Ticà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024) Treia (Macerata) 14 aprile 2024 -, 70enne di Montecassiano, presidente del sindacato pensionati Spi Cgil, è morto in unstradale verificatosi questa mattina a Treia. L'è avvenuto intorno alle 11., in sella alla sua, stava scendendo da San Lorenzo. Arrivato in contrada Santissimo Crocifisso, nei pressi del ristorante ‘Il villino’, si è trovato di fronte una Ford Puma, che saliva nel senso di marcia opposto e stava svoltando verso sinistra. La conducente, una 60enne di Treia, in auto con una 89enne, probabilmente non si è accorta dellache stava scendendo e non è riuscita a evitare l'impatto.ha urtato la Puma ed è stato sbalzato via dalla, finendo poi contro l'auto che ...