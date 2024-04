(Di domenica 14 aprile 2024)(Varese) –disagi oggi domenica nella tarda mattinata sulla A8diper unche ha coinvolto due auto in direzione di Sesto Calende. Sul posto sono intervenuti in codice giallo i soccorsi con due ambulanze e le pattuglie della Polstrada. I sanitari hanno soccorsopersone, tra i, non gravi, anche una bambina dianni.lesulin una mattinata festiva di intensocon una coda lunga 5 km. Incidenti nel varesotto anche nella notte tra sabato e oggi domenica. Il primo intervento dei soccorsi intorno alle 23 ieri sera a Ispra, ferito un motociclista, portato al Circolo di Varese, le ...

L'uomo che era alla guida della moto coinvolta nell' Incidente sulla A1 non sarebbe in pericolo di vita. L'episodio ha causato lunghe colonne sul tratto autostradale (notizie.virgilio)

Stezzano . grave Incidente sulla ex Statale 42: tre persone sono rimaste ferite (di cui una in modo grave ) in uno scontro che ha coinvolto un mezzo pesante all’altezza di Stezzano . È successo poco ... (bergamonews)

Incidente in A8 all’altezza di Besnate: quattro feriti, pesanti ripercussioni sul traffico - Besnate (Varese) – Pesanti disagi oggi domenica nella tarda mattinata sulla A8 all’altezza di Besnate per un Incidente che ha coinvolto due auto in direzione di Sesto Calende. Sul posto sono intervenu ...ilgiorno

Arezzo, con l'auto contro il palo dell'illuminazione: feriti due ragazzi - Intervento dell'emergenza sanitaria ieri sera alle ore 22.35 ad Arezzo lungo la SS73 all'altezza del bivio con via Martini, per soccorrere i due occupanti di un ...www3.saturnonotizie

Incidente sulla Statale del Turchino, due uomini all'ospedale - Il bilancio dell'Incidente tra i due mezzi è di due feriti, il conducente e il passeggero della moto. Si tratta di un 20enne trasportato in codice giallo all'ospedale di Voltri insieme al passeggero, ...primocanale