Incidente con scontro tra due moto sulla Alghero-Bosa in Sardegna | due morti e una bambina tra i feriti

Sale sul campanile e viene colpito alla testa dalla campana durante la festa patronale: turista 30enne muore sul colpo - Un turista di 30 anni è morto durante le celebrazioni in corso nel piccolo comune di Pinell de Brai, nella comunità autonoma della Catalogna (Spagna), dopo ...corriereadriatico

Mo: Benifei, 'fermare escalation, stasera punto con Schlein in segreteria' - Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Questa sera discuteremo come segreteria nazionale e capigruppo del Pd riguardo alle azioni e alle scelte necessarie a fronte dell’attacco iraniano, condannato in queste or ...lanuovasardegna

Amstel donne, Incidente tra poliziotto e auto, corsa fermata un'ora e accorciata: Longo Borghini quinta - Scontro tra un agente di scorta della carovana e un'autovettura. Le ragazze fanno solo tre giri del circuito finale, l'olandese Wiebes beffata dalla connazionale Vos al colpo di reni. La tricolore: "A ...gazzetta