In zona cesarini L’Aurora Trei pareggia a casa del Monticelli

(Di domenica 14 aprile 2024)1 AURORAA 1: Melillo, Natalini S (29’st D’Angelo), Vallorani, Santoni (15’st Pietrucci M.), Fattori, Natalini A., Marini, Aloisi (8’st Vespa), Troka, Angelini R. (31’st Cappelletti), Mattei (1’st Raffaello). All. Settembri. AURORAA: Frascarelli E., Marchetti (37’st Celia), Acciarresi (18’st Capradossi), Petruzzelli (26’st Capponi), Cervigni, Filacaro, Massimi Ghannaoui, Ferreyra, Pucci, Andreucci. All. Moretti. Arbitro: Pigliacampo Pesaro. Reti: 27’ Troka, 42’st rig. Pucci. Il pareggio non serve ae Auroraa che rallentano la corsa. Gli ascolani restano ai piedi dei playout, non riuscendo ad accorciare sul quinto posto e ora coltivare speranze di promozione è complicato. Ancora peggio va al...

La Roma scende in campo con la difesa a 3 che non sembra portare grandi risultati. Trova subito la prima occasione del match ma il primo tempo è targato viola, gli uomini di Italiano trovano il gol ... (romadailynews)

Lecce, 13 aprile 2024 – La grande amarezza . Una sconfitta bruciante (e non solo per la temperatura alta della città pugliese). L’Empoli perde 1-0 lo spareggio-salvezza con il Lecce proprio agli ... (sport.quotidiano)

Como inarrestabile, vittoria contro il Bari e Cremonese a -5 - Il gol del Bari in zona cesarini - non ha fermato la corsa del Como. Nuova vittoria dei lariani - 2-1 il finale - in un Sinigaglia da 'tutto esaurito' e classifica che sorride sempre di più alla forma ...informazione

Lecce-Empoli 1-0, la grande amarezza in zona cesarini - Azzurri che si limitano a controllare i salentini per lunghi tratti di gara e alla fine vengono puniti. Leggerezza di Walukiewicz in area di rigore e gol di Sansone ...lanazione

Bari - Como, i biancorossi incassano un'altra sconfitta. Incubo retrocessione, ora sono in zona play out - Il Bari è affondato (2-1) anche al Senigaglia di Como: i lariani hanno conquistato una vittoria meritata e costruita sul cinismo con cui hanno segnato i due gol con Gabrielloni (marcato malamente da Z ...informazione