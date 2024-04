In Spagna ancora razzismo negli stadi | questa volta la vittima è Tchouaméni

(Di domenica 14 aprile 2024) Ieri seraè statodidurante la partita contro il Maiorca. Mentre celebrava il gol che ha deciso la partita, un ragazzino ha iniziato a imitare le scimmie con diversi gesti e le immagini di Movistar lo hanno ripreso mentre lanciava una bottiglia, poi raccolta dall’arbitro. Insono recidivi (come in Italia). Ogni settimana si collezionano scene dicome le figurine di un album, che terminano con comunicati di scuse che non portano a cambiamenti concreti.dida parte di un minorenne “Marca” ricostruisce l’accaduto. È successo durante la celebrazione del gol di Auréliena Maiorca, quando un tifoso, apparentemente minorenne, ha fatto diversi gesti da scimmia ...

Che partita abbiamo visto. Noi e loro. Tra Napoli e Barcellona c’è in mezzo uno specchio che deforma quel pareggio, riflette una distorsione. In Italia il Napoli è valutato col metro ... (ilnapolista)

Ondata di caldo dalla Portogallo all'Italia, bagno nei laghi in Austria - In Spagna superati i 30 gradi Sabato 13 aprile è stata ancora una volta una giornata molto calda per la stagione, con temperature che hanno superato i 30 gradi in più di 65 stazioni di misurazione in ...msn

ATP Barcellona, Alcaraz dà ancora forfait dopo Montecarlo: cosa cambia per il ranking e per Sinner - ATP 500 Barcellona, Alcaraz dà ancora forfait dopo la rinuncia a Montecarlo: come cambia il ranking e cosa significa per Jannik Sinner ...sport.virgilio

Scholz: 'Irresponsabile l'attacco di Teheran a Israele'. Macron: 'A rischio la stabilità' - "L'attacco aereo sul territorio israeliano lanciato dall'Iran è irresponsabile e ingiustificabile", afferma il cancelliere tedesco Olaf Scholz aggiungendo che così Teheran rischia di causare "una conf ...ansa