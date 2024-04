(Di domenica 14 aprile 2024) Oggi alle 17 inquarto e ultimo appuntamento della rassegna “L’irresistibile“ dell’associazione culturale Mnemosyne, dedicato al carteggio tra lo scrittore boemo e l’amataJesenska. "Franzincontrò la Jesenska a Vienna, quale traduttrice dal ceco delle sue prime prose – racconta il presidente di Mnemosyne Ettore Radice –. Il contatto letterario con la talentuosa giornalista si trasformò nel 1920 in una relazione. Alessandro Castellucci e Paola Perfetti leggeranno alcunechescambiò con lei, integrate alla drammaturgia". Ci saranno poi intermezzi musicali del mezzo soprano Magdalena Aparta, sulle musiche di Antonín Dvorák. Ingresso al costo di 5 euro. A.S.

In Sala Maddalena le lettere di Kafka all’amata Milena - Oggi alle 17 a Monza, Sala Maddalena, si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna "L'irresistibile Kafka" dedicato al carteggio tra Franz Kafka e Milena Jesenska. Letture delle lettere e intermezzi ...ilgiorno

Infertilità maschile: Un convegno nella Sala del Refettorio per evidenziare il nesso con l’inquinamento ambientale - Un calo costante e allarmante della qualità del seme maschile, studi scientifici che dimostrano in maniera inappuntabile come l'inquinamento influisce sulla natalità soprattutto nelle zone a più a ris ...primapaginanews

Maddalena Capalbi presenta il libro Zingari, ballerine e suoni - Area P, Milano incontra la Poesia - Domenica 14 aprile 2024, alle ore 10.30, nella Sala Consiliare di Palazzo Marino a Milano prosegue la dodicesima edizione della rassegna mensile Area P, Milano incontra la poesia, organizzata dalla ...mentelocale