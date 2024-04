In mediana in quattro per tre maglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024) Tanti i dubbi di formazione in casa Fermana, come ha confermato mister Andrea Mosconi. Partiamo dalle buone notizie. Petrungaro è stato convocato, nonostante non sia ancora al top della forma. Fino a venerdì si è allenato a parte, ma l’allenatore ha voluto comunque convocarlo. Tornano a pieno regime anche Eleuteri, recupero importantissimo per il rush finale, e Semprini, out da metà febbraio. Torna tra i convocati anche Gianelli, dopo aver saltato la gara contro la Torres, mentre rimane ai box Petrelli. Per quanto riguarda la probabile formazione, Borghetto sarà ancora in porta. Il tridente difensivo dovrebbe essere lo stesso usato a Sassari, con Spedalieri a destra, Fort in mezzo e Heinz a sinistra. Viste le condizioni di Petrungaro, sulla fascia sinistra ci sarà Carosso, mentre a destra Niang. I dubbi principali sono certamente a centrocampo,giocatori ...