In Gran Bretagna se dormi per strada o puzzi ti danno 3mila euro di multa

Teheran, 14 aprile 2024 – Il Ministero degli Esteri iraniano ha convoca to gli ambasciatori di Regno Unito, Francia e Germania per chiedere chiarimenti di quella che ha definito la loro “posizione ... (ilfaroonline)

Lo scenario peggiore si sta verificando in queste ore. Il conflitto in Medio Oriente si allarga. Gli Stati Uniti e gli israeliani sono usciti allo scoperto. hanno provocato gli arabi per scatenare ... (laprimapagina)