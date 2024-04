Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) 1 Oggi alle 17 alla residenza storica Posta Donini 1579 (San Martino in Campo) si terrà il concerto “Sheherazade e altre fiabe“ organizzato dal comitato Madonnuccia Insieme. Il concerto ha l’obiettivo di far conoscere al pubblico l’Oratorio della Madonnuccia, per sensibilizzare possibili sponsor a valorizzare e restaurare il pregevole ciclo pittorico custodito al suo interno. L’evento vedrà protagonista il duo pianistico composto dall’italiana Gabriella Rivelli e dall’ucraina Maria Ponomaryova. A fare da cornice, i quadri di Fabiola Mengoni, ispirati alle musiche. Partecipa Yevheniia Korshunova, prima ballerina del teatro dell’Opera di Kiev. La chiesa custodisce un ciclo di affreschi attribuiti ad Andrea Aloigi detto l’Ingegno, ritenuto dal Vasari il miglior allievo del Perugino. Secondo altri studiosi, come Elvio Lunghi, le opere sono invece del Perugino.