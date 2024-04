In 200 da tutta Italia al convegno per gli operatori di polizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Santo Stefano Magra, 14 aprile 2024 - Nell'area ex Ceramica Vaccari di Ponzano Magra, nella struttura comunale sede del Consiglio, si terrà martedì 16 aprile la 17esima edizione delriservato aglidi. Sono già oltre 200 gli iscritti da ogni parte d'ed appartenenti a tutti i corpi, sia delle polizie locali sia dello Stato. Si preannuncia una giornata di formazione interessante e che infatti ha richiamato l'attenzione di tantissime uniformi per la giornata di aggiornamento organizzata dal comando dilocale di Santo Stefano di Magra con il patrocinio del Comune, in collaborazione con l'associazione culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia, ormai leader nel settore dell'organizzazione di Convegni per personale effettivo dei vari corpi di ...