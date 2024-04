Imperdibile Young to Young 2024 | Giovani vignaioli al Vinitaly

(Di domenica 14 aprile 2024) Oggi si è dato il via alla nona edizione ditoal, un evento unico che riunisceproduttori e comunicatori di vino per un confronto appassionante e costruttivo. Moderati dai maestri Paolo Massobrio e Marco Gatti, autori della guida Golosario, i protagonisti di questa prima sessione sono stati Bosco Longhino di Santa Maria della Versa (Pv), Tonello di Montorso Vicentino (Vi) ed Emanuele Gambino di Costigliole D’Asti (At). Tra degustazioni guidate e conversazioni stimolanti nella sezioneto, abbiamo avuto modo di scoprire vini eccezionali che rappresentano il futuro del panorama vitivinicolo italiano.to ...

Running: Fervono i preparativi per la Oremo Run: ... partenza rispettiva alle 14.35, 14.40, 16.30, costo iscrizione di 5 euro per Kids e Young, 10 per ... Un'occasione imperdibile per trascorrere una giornata indimenticabile all'insegna del gioco, dell'...

Alle Ogr Torino, The Last Internationale aprono il concerto di Tom Morello: ... i TLI hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Robert Plant, Neil Young, The Who, Kings ... Tom Morello sarà alle OGR Torino, per una delle due date del suo imperdibile tour nel nostro Paese. ...