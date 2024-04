Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 aprile 2024) Rischio di una terza «guerra mondiale» a causa dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. È l'allarme rilanciato da Donald Trump, che in una conferenza stampa a Mar-a-Lago è tornato a denunciare «l'incompetenza» di Joe Biden, «un presidente che non riesce a mettere insieme due frasi» a causa del quale sta succedendo tutto questo. Secondo il Repubblicano con lui l'Iran non avrebbe mai attaccato Israele.