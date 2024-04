Ilary Blasi in versione turista | è casual a Malta con leggings e bomber di pelle

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad essere al centro del gossip. Stando alle recenti indiscrezioni, l’ex capitano della Roma sarebbe pronto a portare in ... (dailynews24)

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad essere al centro del gossip. Stando alle recenti indiscrezioni, l’ex capitano della Roma sarebbe pronto a portare in ... (dailynews24)

Ilary Blasi è volata a Malta con la figlia Isabel Totti e il compagno Bastian Muller: per un sabato primaverile scelgono un look matchy matchy in denim.Continua a leggere (fanpage)