Il vino vale più del calcio Se non ci fosse | l' Italia perderebbe l' 1 | 1% del Pil e 300mila posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 14 aprile 2024) Un’senza ilsarebbe come un’senza sport,compreso. Non è solo una metafora, ma quello che accadrebbe in termini di Pil se togliessimo la viticoltura dal Belpaese. Se ilconcorre all’1,1% del prodotto interno lordo, lo sportl’1,3%. A dirlo è uno studio presentato da Veronafiere con l’Osservatorio Uiv-Vinitaly dal titolo Se tu togli ilall’. Un tuffo nel bicchiere mezzo vuoto, pensato sulla scorta dei frequenti attacchi rivolti alla bevanda nazionale. In caso di scomparsa della filiera del, 303 mila persone dovrebbero trovarsi un altroe il Paese rinuncerebbe a un asset in grado di generare (tra impatto diretto, indiretto e indotto) una produzione annua di 45,2 ...