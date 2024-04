Il Viadana a Roma per blindare il primo posto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Domenica cruciale per il Rugby1970 che affronta le Fiamme Oro a, nella decisiva giornata di regular season di Serie A. Il match, in programma alle 15.30 sul campo sintetico della Caserma Gelsomini, potrebbe consacrare i gialloneri alin classifica, a patto di ottenere una vittoria con punto di bonus. La squadra di coach Pavan ha già assicurato la partecipazione ai playoff, con il vantaggio di disputare le semifinali in casa, ma la posizione finale sarà determinata solo dopo questa giornata, dipendente anche dal contemporaneo incontro tra Rovigo e Vicenza., dopo un campionato che ha sorpreso gli addetti ai lavori, si presenta con un record di 12 vittorie su 15 partite, dimostrando una crescita costante e un’inattesa tenacia. Il coach Pavan, entusiasta ma cauto, ...