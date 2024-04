Il tuffo in mare | poi il malore | morto uomo di 63 anni

(Di domenica 14 aprile 2024) Tragedia in Sardegna. Undi 63oggi, 14 aprile, dopo essersi tuffato neldi Pistis, vicino a Torre dei Corsari lungo la costa a pochi chilometri da Arbus. A perdere la vita Marcello Asuni, di 63, originario di Sinnai. L'si è immerso forse per una battuta di pesca...

Chieti - Un gesto di coraggio e sensibilità ha reso protagonista Samuel Massa, Giovane Studente dell'Istituto Nautico di Ortona, che si è tuffato in Mare per Salvare un Capriolo in difficoltà. Il ... (abruzzo24ore.tv)

Weekend in riva al mare nel Salento: migliaia di bagnanti nelle baie. Dal Gargano al Salento numeri oltre le previsioni - SANTA MARIA AL BAGNO (NARDÒ) - L’estate salentina è già partita. Impossibile non fare un tuffo in acqua nelle giornate come questa: le spiagge sono affollate, ...corrieresalentino

Cronaca video: gente in spiaggia a Ostia, tuffi in mare e giochi sul bagnasciuga - Complici le temperature estive delle ultime ore, molte persone hanno scelto la spiaggia di Ostia per trascorrere la giornata di sabato 13 aprile. Oltre a chi si concede la prima tintarella in costume ...3bmeteo