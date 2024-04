Il sogno infranto di Michel Ivo Ceresoli | arrivato in Italia alla ricerca del padre | «È morto da anni Ora cercherò mio zio»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 aprile 2024) «È tutto vero, purtroppo mionon c’è più». È abbattuto, il 34enne, a tutti gli effettino,a Lampedusa dopo un viaggio coi trafficanti per cercare lavoro ine per rivedere ildi origine modenese. «Mi è stato negato il privilegio di venire in. Invece, avrei avuto la possibilità di incontrare mioancora in vita», confida al Corriere della Sera. Per raggiungere Lampedusa, dopo 9 mesi di odissea, il giovane – nato e cresciuto in Guinea – si è dovuto affidare ai trafficanti, nonostante fosse un cittadinono. «Mio, originario del Modenese – dice– è stato in Guinea dal 1990 al 1996. E poi è partito per il ...