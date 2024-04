Il settore giovanile e quel senso di appartenenza | la lezione del Cesena al calcio italiano

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 apr – Ottantanove punti in trentacinque partite. Settantaquattro reti segnate, solamente diciotto subite. Ventotto vittorie, due sconfitte. Prima squadra professionistica a chiudere – con ben quattro giornate d’anticipo – i conti nel proprio campionato. No, non stiamo dando i numeri, parliamo (come al solito) di pallone. Giovane, romagnolo e vincente: dal girone B di Lega Pro ecco ladela tutto il. Il Cavalluccio torna così, a sei anni di distanza dal fallimento, in serie cadetta. Ma andiamo con ordine. Errori, investimenti e consapevolezza Si dice che Roma non sia stata costruita in un giorno. Senza rievocare l’amara data del 16 luglio 2018 – giorno della morte sportiva – possiamo trovare la genesi di questa netta affermazione, vera e propria cannibalizzazione del torneo, nel ...