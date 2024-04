(Di domenica 14 aprile 2024) Neroverdi avanti prima 2-0 e poi 3-1, i rossoneri alla fine evitano la sconfitta REGGIO EMILIA - Uninfarcito di seconde linee in vista del return match di Europa League contro la Roma si sveglia troppo tardi e non va oltre al 3-3 sul campo del. I padroni di casa vanno sul 2-0 e poi s

Il Sassuolo si illude, il Milan rimonta: è 3-3 - 2 minuti per la lettura REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Un Milan infarcito di seconde linee in vista del return match di Europa League contro la Roma si sveglia troppo tardi e non va oltre al 3-3 sul camp ...quotidianodelsud

Inter Women ribaltata a Sassuolo: Magull illude, poi le neroverdi vincono per 2-1 - Esce con una sconfitta dal Ricci di Sassuolo l'Inter Women di Rita Guarino, battuta in rimonta dalla formazione emiliana che si è imposta col punteggio di 2-1. Dopo un primo tempo all'insegna ...fcinternews

Io Quieto non ci sto: l'Inter U19 domina in casa del Sassuolo, finisce 3-0. Doppietta dell'attaccante veneziano - Daniele Quieto. Sì, ma solo all'anagrafe. Perché l'attaccante classe 2005 ha deciso di scatenarsi quest'oggi al Ricci di Sassuolo firmando la doppietta che indirizza la sfida che l'Under 19 di ...fcinternews