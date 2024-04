Il quinto posto si “abilita” | Atalanta | ora la qualificazione in Champions dipende solo da te

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 14 aprile 2024) Non c’è ancora l’aritmetica certezza, che potrebbe arrivare la prossima settimana, ma al 99,8% – percentuale emersa dalle analisi del portale statistico Opta – la Serie A riuscirà a portare (almeno) cinque squadre nella prossima, nuovissimaLeague, alimentando così i sogni dell’. I risultati in stagione ottenuti dalle squadre italiane nelle competizioni europee (, Europa e Conference League) stanno portando il nostro campionato in cima al ranking dell’Uefa: il nuovo regolamento del trofeo continentale più importante, con l’allargamento a 36 partecipanti, prevede che nei primi due paesi si “abiliti” il. In soldoni: nonle prime quattro, inci andrebbe anche la quinta. Condizionale d’obbligo, ma scenario ormai più ...