Il Prato non ha paura di sognare | Proviamo a scalare altre posizioni

(Di domenica 14 aprile 2024) Proseguire nella striscia di risultati positivi per continuare a. Ildi Maurizio Ridolfi non vuole saperne di interrompere il suo magic moment e si prepara ad ospitare, oggi alle 15 nella sfida valida come 31esima giornata del girone D di serie D, un Fanfulla reduce dalla vittoria a tavolino per la mancata presentazione della Pistoiese e praticamente già salvo a quota 44 punti, frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte. La squadra bianconera, ha realizzato 29 reti e ne ha subite 30: nella rosa, molto giovane per la categoria, spiccano Cocuzza e Premoli che con sei reti a testa rappresentano i capocannonieri della squadra. I biancazzurri, dal canto loro, con 46 punti sono a 5 lunghezze dai play off quando mancano 4 giornate al termine della stagione regolare. "Affronteremo una squadra pericolosa, che ha vinto spesso fuori casa e ...