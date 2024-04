Il poeta e la contessa | Stanze | musei e affreschi inediti Ora la storia è salva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024) L’ingresso di Palazzo Guiccioli è maestoso, c’è ancora una piccola impalcatura al centro, pochi residui di materiale che operai e muratori stanno portando via. Il grande portone che si affaccia su via Cavour è chiuso, ancora per poco, ma all’interno i lavori proseguono velocemente. Il 19 il palazzo verrà eccezionalmente aperto al pubblico e una serie di visite guidate condurranno alla scoperta del Museo Byron che sta per essere ultimato. L’apertura definitiva di palazzo eè in programma in autunno. La luce proveniente dal giardino inonda l’ingresso, esaltata dal marmo bianco delle due scalinate che dall’atrio conducono, sul lato sinistro, all’ala del palazzo destinata ai, sul lato destro agli uffici e alla sede della Italian Byron Society. Prima di entrare nel giardino, sulla sinistra, c’è la grande campana di epoca napoleonica che si ...