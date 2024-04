Il personaggio Gila | il quinto Beatles Vero eroe di Anfield

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) I tabloid inglesi hanno definito Scamacca, l’diRoad, il. Almeno per un giorno. Ma molto prima dell’attaccante dell’Atalanta ad essere accostato alla celebre band di Liverpool era stato proprio lui, Albertordino. L’attuale allenatore del Genoa, che domani tornerà da protagonista in quello che è stato il suo stadio per quattro anni, dal 2008 al 2012, con appendice nella stagione 2015/2016 prima di andare a Palermo., infatti, mise la firma, sull’impresa della Fiorentina proprio nella tana dei Reds, con il gol al 92’ per far vivere ai viola una serata di Champions indimenticabile. Per capire come sia rimasto in modo indelebile nella storia del club basta fare un giro nell’area monumentale del ’Franchi’. E lì campeggia una gigantografia dei ...