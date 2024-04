Il partito ’temperato’ modello Tajani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Marmo Era la formazione politica personale e personalistica per definizione, la prima, la più grande, quella che ha aperto la strada alla leadership del capo come formula-chiave della cosiddetta Seconda Repubblica: con il maggior numero di tentativi di imitazione, nel metodo, per lo più malriuscite. Oggi, per uno dei paradossi che la storia assegna alle eredità di taluni leader (uno per tutti, Charles De Gaulle), Forza Italia, sempre nel nome di Silvio Berlusconi, si sta trasformando in un verosolido, strutturato, che cerca e trova un suo progressivo radicamento territoriale e un suo rilevante rapporto con i corpi intermedi, mentre consolida robustamente l’ancoraggio con il popolarismo europeo: dunque, con la più consistente famiglia politica del Vecchio Continente. E, così, paradosso per paradosso, nel tempo in cui anche il Pd, l’ultimo caso di ...