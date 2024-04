Il parere dei presidi | Chi gestirà i fondi? Servono più segretari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) "Il Piano estate risponde sicuramente a un’esigenza sociale molto sentita e molto diffusa. È un’iniziativa che fa seguito a una richiesta di molte famiglie che non sanno a chi affidare i figli, specialmente quando sono piccoli, in un periodo lungo come quello della pausa estiva". Antonello Giannelli (in foto), recentemente confermato presidente nazionale dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (Anp) per i prossimi quattro anni, commenta positivamente il rinnovo del Piano estate per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 da parte del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Sono stati stanziati 400 milioni di euro – 80 milioni in più rispetto al progetto del precedente biennio – e le scuole potranno, inoltre, attingere aiPnrr. Le risorse sono sufficienti? "Isono ...