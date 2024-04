Il Paradiso delle Signore | trame dal 15 al 19 aprile | tensioni tra Alfredo e Irene

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 14 aprile 2024)appariranno sempre piu in crisi. Intanto, leIldal 15 al 192024 svelano che Marcello rientrerà dalla Germania per cercare di aiutare Matteo in carcere, mentre Umberto ricatterà anche la madre di Portelli. Armando, invece, comincerà a sospettare che Clara sia innamorata di, mentre Perico apprenderà della proposta che Crespi ha fatto ae non ne sarà affatto entusiasta. Poco dopo, Salvatore, colpito dal suo talento nel canto, solleciterà Elvira a cantare durante una serata al Caffè Amato, ma lei sarà titubante, soprattutto perché Tullio non sarà favorevole. Dal canto suo, Tancredi racconterà a Matilde che Vittorio e Marta si sono baciati e la Frigerio affronterà subito ...