Il Papa | ' in Medio Oriente si fermi la spirale di violenza'

(Di domenica 14 aprile 2024) "Seguo nella preghiera e con preoccupazione, anche dolore, le notizie giunte nelle ultime ore sull'aggravamento della situazione in Israele a causa dell'intervento da parte dell'Iran", così ilal Regina Caeli: "Faccio un accorato appello affinché siogni azione che possa alimentare unadicol rischio di trascinare ilin un conflitto bellico ancora più grande. Nessuno deve minacciare l'esistenza altrui. Tutte le nazioni si schierino invece dalla parte della pace e aiutino gli israeliani e i palestinesi a vivere in due Stati, fianco a fianco, in sicurezza è un loro profondo e lecito desiderio, ed è un loro diritto". "Due Stati vicini", ha ribadito il Pontefice. "Si giunga presto a un cessate il fuoco a Gaza e si percorrano le vie del negoziato, ...