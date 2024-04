Il Napoli pareggia col Frosinone | il ‘Maradona’ fischia la squadra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Ilè decimo per rendimento casalingo in questo campionato e nel lunch match della trentaduesima giornata di Serie A è arrivato un altro stop. Ladi Francesco Calzona non è andata oltre il 2-2 contro iled ha chiuso anche in dieci uomini per il doppio giallo a Mario Rui. Al triplice fischio il pubblico delnon ha fatto sconti ai campioni d’Italia in carica,ndo sonoramente Osimhen e compagni. Un clima di contestazione in casaalla luce di una corsa europea sempre più in salita: ilal momento è ottavo ed è stato agganciato in classifica dalla Lazio. SportFace.