Il Napoli butta la Champions costruendo dal basso | demoniaca perversione del calcio contemporaneo

Live: Napoli-Frosinone: pari del Frosinone di testa, ancora Cheddira (2-2; 16' Politano, 50' e 75' Cheddira, 64' Osimhen) - Live: Napoli-Frosinone: gli azzurri con Ostigard e Mario Rui in campo dal 1' e il Maradona sold-out 77' Doppio cambio di Calzona: Cajuste per Zielinski e Raspadori per Politano, che ha chiesto il c ...100x100napoli

Live: Napoli-Frosinone: Osimhen riporta in vantaggio gli azzurri (2-1; 16' Politano, 50' Cheddira, 64' Osimhen) - Live: Napoli-Frosinone: gli azzurri con Ostigard e Mario Rui in campo dal 1' e il Maradona sold-out 71' cooling break 66' ammonito Mario Rui 64' Gooooooooooooooooooooooooooool del Napoli!!! Da azione ...100x100napoli

“Adesso mi butto dal ponte”, 41enne salvato dall’ex moglie a Napoli - Sul posto sono arrivati anche il negoziatore del comando provinciale dei carabinieri di Napoli ed i vigili del fuoco. Fondamentale la presenza proprio della moglie che lo ha convinto a desistere.internapoli