Il Montecchio chiede strada al Fabbrico

(Di domenica 14 aprile 2024) Sempre più pesanti i punti nel calcio dilettanti (ore 15.30): ultimi 270’ in Eccellenza, Promozione e Prima categoria, mentre Seconda e Terza hanno ancora 180’ da giocare. Piazzato un nuovo sorpasso in vetta, la Vianese (Promozione) ospita la matricola United Carpi del trainer reggiano Cristian Borghi finora al 5° posto, ma senza chances di play-off a causa del netto divario di punti col trio di testa. Deve ripartire il Bibbiano/San Polo, dopo il rocambolesco 2-2 interno con l’Atletic Progetto Montagna, sul neutro di Bomporto contro l’Atletic CdR Mutina, quarta forza ma tagliata fuori dagli spareggi. Sulla carta, impegno meno severo per l’Arcetana, terza della classe, che attende il Cavezzo penultimo con l’obiettivo di sfruttare eventuali passi falsi delle rivali. Nel girone A tre sfide cruciali, con il Luzzara che deve dare un calcio alla crisi vincendo a Felino, facendo il tifo ...