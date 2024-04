Il Milan in rimonta pareggia col Sassuolo 3-3

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 14 aprile 2024) AGI - Uninfarcito di seconde linee si sveglia troppo tardi e non va oltre al 3-3 sul campo del. I padroni di casa vanno sul 2-0 e poi sul 3-1, ma vengonoti nel finale da Jovic e Okafor. I neroverdi passano in vantaggio già al 4'. Volpato salta netto Thiaw e mette una palla a rimorchio dalla destra, poi sfiorata da Thorstvedt, sulla quale si avventa Pinamonti, che di collo destro trafigge Sportiello di prima intenzione. Gli ospiti non sono di fatto in campo e al 10' arriva il raddoppio. Florenzi si fa sorprendere alle spalle da Lauriente' che sfrutta una verticalizzazione di Thorstvedt e si presenta a tu per tu con Sportiello, battendolo al secondo tentativo dopo che il portiere ex Atalanta aveva respinto la sua prima conclusione. Al 18' Chukwueze va in gol di testa, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Gli ...