Il ‘metodo GrissinBon’ è virale su TikTok | “E’ l’unica salvezza quando cammini da sola per strada” Il significato del trend

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Cosa accomuna lo spot della GrissinBon con il tema della violenza sessuale? Apparentemente nulla, anche se gli utenti dine hanno dato una connotazione differente. Iche diventano virali vanno e vengono, ma quello della canzoncina presente nella pubblicità dell’azienda italiana, sta facendo parlare di sé già da diverse settimane. Sono sempre più in voga tra i giovani della Generazione Z (e non solo) brevi clip che diventano virali sul web in cui si rallenta una canzone o, come nel caso di GrissinBon, uno spot pubblicitario. Il risultato? Contenuti buffi con lo scopo di diventare dei veri e propri tormentoni. Tra gli esempi di filmati maggiormente circolati in rete potremmo citare il ritornello di “Pastello Bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari e quello di “Tu no”, brano di Irama intonato durante l’ultima edizione sanremese. Qual è il ...