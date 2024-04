Il Liverpool saluta anche la Premier | perde in casa col Crystal Palace

(Di domenica 14 aprile 2024) Il0-1 contro ile la sua corsa al titolo frena momentaneamente. Adesso la squadra di Klopp è a -2 dal City e a pari punti con l’Arsenal che deve ancora giocare. Decide la partita il gol di Eze al 14?. Non un bel periodo per la squadra che settimana scorsa ha pareggiato contro lo United. Oggialtri punti preziosi che potrebbero costare la vittoria dellaLeague. Nulla è ancora deciso, ma in una lotta così serrata al titolo ogni punto perso è un rimpianto. Una sconfitta che ricorda quella, semprelinga, contro il Chelsea di Mourinho quando i Reds di Brendan Rodgers si giocarono il campionato. Proprio come oggi. Per ilsi tratta della seconda sconfitta consecutiva ad Anfield dopo lo 0-3 contro ...

