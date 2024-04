Il limite dell' irreversibile | Iran-Israele | pesante avvertimento di Massolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) "La tensione potrà salire ma non bisognerà valicare il. Un'azione conclamata nel territorioiano, ad esempio, sarebbe un'escalation": l'ambasciatore Giampiero, già segretario generalea Farnesina, lo ha detto all'Adnkronos parlando'attacco lanciato ieri dall'contro. Secondo il diplomatico, Tel Aviv dovrà evitare ritorsioni violente in grado di scatenare un conflitto mondiale. "Ci sono due interessi in campo - ha proseguito-. L'cerca l'egemonia regionale e la cancellazione dida perseguire in tutti i modi possibili.deve far sì che l'non sia più una ...