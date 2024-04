Il Granchio Blu | una minaccia per le acque e per l’economia del Sud Pontino

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di domenica 14 aprile 2024) MINTURNO – Nonostante le temperature non siano ancora al livello estivo, nelle scorse settimane è stata registrata una presenza massiccia delblu, con un aumento significativo delle femmine in questo periodo. Questo predatore vorace rappresenta una seriaper l’ecosistema marino, decimando le popolazioni di vongole e cozze, con gravi conseguenze per gli allevatori L'articolo Temporeale Quotidiano.