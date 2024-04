Il Giro d’Abruzzo Juniores parla bergamasco | Diego Nembrini vince la classifica generale

PRATOLA, INAUGURATO IL CIRCUITO CROSS COUNTRY PER MOUNTAIN BIKE - Inaugurazione ufficiale ieri a Pratola Peligna del circuito Xco (Cross Country olimpico) “giovanissimi” per bici mountain bine, ricavato nell’area retrostante ...reteabruzzo

VF Group Bardiani: scelti i 7 atleti per il Tour of the Alps - La VF Group Bardiani-CSF Faizanè ha scelto i 7 uomini per il Tour of the Alps, in programma dal 15 al 19 aprile. Con i suoi 13,250 metri di dislivello complessivi per 5 tappe, è la corsa per ...lungoparma

Giro D'Abruzzo. BIS DI MAGAGNOTTI NELL'ULTIMA TAPPA, NEMBRINI SI AGGIUDICA LA CORSA - Diego Nembrini, 18 anni dopodomani bergamasco di Gazzaniga, ha vinto il Giro d'Abruzzo per juniores che oggi si è concluso a Notaresco con la vittoria del trentino Alessio Magagnotti (vincitore nahce ...tuttobiciweb