Il ct della Nazionale e i bambini | Siete il futuro di questo sport

(Di domenica 14 aprile 2024) Il sogno di indossare la maglia azzurra raccontato da un protagonista assoluto. Per le promesse del rugby – tra i 5 e i 13 anni – impegnate nel Trofeo Carnevale a Velate l’incontro con Gonzalo Quesada, il ctmaschile, regista del Sei Nazioni che sta facendo impazzire gli italiani, vale più di mille allenamenti. Quella sua frase "ildi" è già scolpita nel cuore dei 700 campioncini che quando se lo sono visti arrivare ieri pomeriggio al campo di via Luini, hanno sentito il cuore scoppiare nel petto. Emozione pura. La presenza del tecnico ha definitivamente consacrato la coppa, una delle più antiche del Paese, che il Rugby Velate organizza da 42 anni. La visita è stata la ciliegina sulla torta di una giornata che non poteva andare meglio. ...