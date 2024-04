Il Consiglio “saluta” incassando il bilancio | l’elogio a Festa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIn una domenica di metà aprile va in scena l’ultimocomunale della giunta del sindaco dimissionario Gianluca, in vista della scontata conferma dalla rinuncia alla carica attesa per domani, lunedì 15 aprile, alla scadenza di 20 giorni previsti per normativa. Dopo una lunga e non indolore discussione la maggioranza riesce ad incassare il via libera al Documento Unico di Programmazione e alPrevisione Finanziario 2024/2026, al contratto di servizio con la società in house Acs, al netto di una serie di criticità emerse in fase dibattimentale. Il clima dentro e fuori dall’Aula è rovente, dai toni a tratti aspri della minoranza, all’orami consueto via via tra i banchi della maggioranza nei corridoi del Palazzo comunale, ad un atteggiamento generale di “rompete le righe”, il clima si ...