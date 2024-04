Il Clandestino | recensione delle prime 2 puntate della serie di Rai 1 con Edoardo Leo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 14 aprile 2024) Lade Il, latv di Rai 1 diretta da Rolando Ravello conLeo, Hassani Shapi, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi e Alice Arcuri Da Roma a Milano Luca Travaglia (Leo) è ex ispettore capo dell’antiterrorismo che ha lasciato la polizia in seguito a un violento attentato costato la vita alla sua compagna Khadija (Lavinia Longhi) e l’usogambe a Sergio Bonetti (Mattia Mele), il più giovane dei suoi agenti. Decide così di trasferirsi da Roma a Milano, dove lavora come buttafuori nelle discoteche cercando di anestetizzare il dolore con l’alcol. Il muro che ha alzato tra se stesso e la vita comincia però a sgretolarsi quando si imbatte in Palitha (Hassani Shapi), un ...