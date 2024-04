Il centrocampista svizzero | Volevamo vincere e ci abbiamo provato in tutti i modi» Posch | Almeno abbiamo creato tante occasioni» Freuler | Questo pari fa male | bisogna fare gol»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) "E‘ un pareggio che fa". Parola di Remo, che fotografa così lo stato d’animo dei rossoblù dopo il secondoconsecutivo a reti inviolate dopo Frosinone. Il Bologna rallenta nella corsa al quarto posto. E se la Champions non deve essere un’ossessione è comunque un obiettivo che i rossoblù hanno in testa per coronare la stagione. Il problema è il gol: "e ciingiocato una buona partita, ma se non segni non vinci: come a Frosinone". C’è un distinguo da, tra le due prestazioni, secondo il numero 8: "Oggimesso in campo una prestazione migliore, il Monza ...