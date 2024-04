Il Cagliari strappa un punto all' Inter | a San Siro è 2-2

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 14 aprile 2024) AGI - Unorgoglioso e mai domounall'nel posticipo domenicale della 32 giornata di Serie A, andando vicino anche ad una clamorosa impresa. A Sanfinisce 2-2: i nerazzurri vanno avanti per due volte con Thuram e Calhanoglu, ma vengono recuperati in entrambi i casi da Shomurodov prima e Viola poi, con quest'ultimo che nel finale ha un altro paio di chances per il match point. Se per la squadra di Ranieri si tratta di unimportantissimo in chiave salvezza (momentaneo +4 sulla zona retrocessione), per gli uomini di Inzaghi si tratta di un pareggio dolciastro che comunque non intralcia la strada verso lo scudetto: per la matematica serve un successo nel derby contro il Milan. Passano una dozzina di minuti dal fischio d'inizio e i nerazzurri la ...